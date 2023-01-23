ФОТО. В Юрмале найдено тело неизвестного мужчины: разыскиваются родственники (ДОПОЛНЕНО)

Юрмальское бюро ритуальных услуг SĒRU NAMS просит отозваться родственников мужчины, чье тело без следов насильственной смерти было найдено 18 ноября 2022 года в Юрмале, на ул. Артилерияс, 4 (Cлока).

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В сообщении указывается, что на вид умершему было около 50 лет. По данным полиции, возможно, мужчину могли звать Юрийс Озолиньш или Юрис Озолиньш, возможная дата рождения — 25 или 26 марта 1962 года. Также есть информация, что ранее он мог проживать в Лиепае.

Полиция просит сообщать сведения об умершем по телефонам 67075111, 67075151 или 110.

Также информацию просьба сообщать по телефону 67732236 или обращаться в бюро по ул. Райня, 1 в Юрмале.



