ФОТО: В Засулауксе поезд врезался в машину, движение по железной дороге пришлось остановить

В пятницу из-за ЧП на железной дороге поезд Nr.6514 Тукумс-2 — Рига был задержан более чем на два часа. Об этом сообщает АО Pasažieru vilciens,
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По свидетельствам очевидцев, в районе Засулаукса поезд столкнулся с легковым автомобилем Škoda. За рулем находился мужчина, он не пострадал.
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