ФОТО: В здании ABLV проводят обыск, подозревают в "отмывании" 50 млн евро

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) проводят процессуальные действия в здании ликвидируемого банка ABLV, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

В банке также находятся сотрудники Государственной полиции и специального подразделения Omega.

Работа банка приостановлена, работники покинули помещения, сообщает телеканал.

Одновременно Генеральная прокуратура распространила сообщение о проведении по меньшей мере 20 обысков, к которым привлечены сотрудники KNAB, Финансовой полиции, Службы госдоходов (СГД, VID) и Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК). Процессуальные действия потребовались в рамках расследования дела о возможной легализации 50 млн евро, добытых преступным путем. К делу причастен один из ликвидируемых латвийских банков, название которого не уточняется.

В прокуратуре также сообщили, что обыски проходят не только в Латвии, но и за ее пределами - в Беларуси. В период с 2015 по 2018 год в латвийский банк были переведены по меньшей мере 50 млн евро по фиктивным сделкам.

Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.

В деле шесть лиц, которые имеют право на юридическую защиту. Все они находятся в Латвии.

По данным агентства LЕТА, представители правоохранительных органов прибыли также в одно из зданий по ул. Алберта.

По словам начальника отдела коммуникации КРФК Даце Янсоне, комиссия в интересах следствия не может давать комментариев, но о действиях БПБК и прокуратуры информирована.

От комментариев отказалась и ликвидатор ABLV Винета Чуксте-Юрьева, отметив, что в банке никто не задержан.

Руководитель департамента коммуникаций ABLV Bank Янис Бунте сообщил агентству LЕТА, что во вторник в здание банка на ул. Сканстес явились сотрудники правоохранительных органов, но банк не располагает информацией, с чем связаны их действия.

"Ранее и банк, и его акционеры подтвердили, что будут сотрудничать и уже сотрудничают со всеми органами. Банк уже обеспечил Службе финансовой разведки полный доступ к своим историческим данным", — сказал Бунте.

В феврале 2018 года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег.

По данным агентства LЕТА, в последние годы ведется несколько уголовных процессов, связанных с ABLV Bank. Восемь уголовных процессов о роли банка и его работников в отмывании денег расследует управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.

В начале 2019 года Госполиция сообщила, что в ее производстве находится 35 уголовных процессов о возможном отмывании денег в ABLV Bank.

Два процесса начаты по заявлениям самого ABLV Bank — о взяточничестве и об умышленном распространении недостоверной информации о финансовом секторе Латвии.