ФОТО: в Земгале "накрыли" нелегальное производство сигарет
Foto: VID

Сотрудники управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов нашли незаконное производство табачных изделий при проверке одного ангара в Земгале, сообщает Служба госдоходов.

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Во время обыска было изъято производственное оборудование, сырье (около 1250 кг табака и заготовки для сигарет и сигаретных пачек), а также бракованная готовая продукция.

Против двух лиц начат уголовный процесс по части третьей статьи 221 — незаконное производство и хранение табачных изделий в крупном объеме. К этим людям применена меры пресечения, не связанная с лишением свободы.

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