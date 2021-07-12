ФОТО: в Земгале "накрыли" нелегальное производство сигарет

Сотрудники управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов нашли незаконное производство табачных изделий при проверке одного ангара в Земгале, сообщает Служба госдоходов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во время обыска было изъято производственное оборудование, сырье (около 1250 кг табака и заготовки для сигарет и сигаретных пачек), а также бракованная готовая продукция.

Против двух лиц начат уголовный процесс по части третьей статьи 221 — незаконное производство и хранение табачных изделий в крупном объеме. К этим людям применена меры пресечения, не связанная с лишением свободы.