ФОТО. Велосипедист поймал на шоссе пьяную женщину за рулем: в ее организме констатировали 2,7 промилле

В минувший вторник велосипедист Кришьянис поймал и задержал на дороге Елгава — Иецава пьяную женщину, управлявшую транспортным средством с 2,7 промилле алкоголя в организме.

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Велосипедист перемещался по дороге, когда мимо проехал автомобиль Hyundai, задевший зеркалом заднего вида его локоть. После этого внедорожник уехал дальше, не остановившись. В ответ на это Кришьянис взял мобильный телефон и собирался сфотографировать номера машины, когда заметил, что Hyundai едет на небольшой скорости и виляет по проезжей части. У велосипедиста возникли подозрения, что водитель может быть пьян.

Поскольку автомобиль ехал медленно, Кришьянис успел его догнать и остановить. В организме женщины, находившейся за рулем, констатировали алкоголь.

По делу начат уголовный процесс за управление транспортным средством, если в организме водителя констатировано более 2,5 промилле. За это грозит штраф в размере от 1200 до 2000 евро, а также запрет на управление транспортным средством на пять лет.

Поскольку Hyundai Santa Fe принадлежит не женщине, а ее супругу, автомобиль нельзя изъять, однако им придется заплатить 3000 — 8000 евро. Именно столько может стоить машина на рынке подержанных автомобилей.