ФОТО. Велосипедист поймал на шоссе пьяную женщину за рулем: в ее организме констатировали 2,7 промилле

В минувший вторник велосипедист Кришьянис поймал и задержал на дороге Елгава — Иецава пьяную женщину, управлявшую транспортным средством с 2,7 промилле алкоголя в организме.
Велосипедист перемещался по дороге, когда мимо проехал автомобиль Hyundai, задевший зеркалом заднего вида его локоть. После этого внедорожник уехал дальше, не остановившись. В ответ на это Кришьянис взял мобильный телефон и собирался сфотографировать номера машины, когда заметил, что Hyundai едет на небольшой скорости и виляет по проезжей части. У велосипедиста возникли подозрения, что водитель может быть пьян.
Поскольку автомобиль ехал медленно, Кришьянис успел его догнать и остановить. В организме женщины, находившейся за рулем, констатировали алкоголь.
По делу начат уголовный процесс за управление транспортным средством, если в организме водителя констатировано более 2,5 промилле. За это грозит штраф в размере от 1200 до 2000 евро, а также запрет на управление транспортным средством на пять лет.
Поскольку Hyundai Santa Fe принадлежит не женщине, а ее супругу, автомобиль нельзя изъять, однако им придется заплатить 3000 — 8000 евро. Именно столько может стоить машина на рынке подержанных автомобилей.
Atbrauca policija un konstatēja, ka vadītāja ir 2,74 promiļu reibumā. Tagad tiek sniegta liecība un viņai kriminālprocess. Viens dzērājs mazāk uz LV ceļiem. Prieks, ka ar velo spēju noķert auto! 💪🏻 pic.twitter.com/1eSwgxTm2B— Krišjānis Ratiniks (@Velomens) April 25, 2023