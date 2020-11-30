ФОТО: VID задержал группу мошенников, нанесших госказне Латвии 760 000 евро убытков
Foto: Valsts policija

Служба госдоходов (VID) сообщила о задержании преступной группы, которая, согласно данным следствия, занималась мошенничеством в сфере уплаты налогов. Злоумышленники имели договоренность с различными предприятиями, что те будут участвовать в контролируемых ими фиктивных сделках с несуществующими фирмами, чтобы сэкономить на уплате НДС.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В результате, как сообщили Delfi в VID, за период 2018 по 2020 год государственная казна недополучила более 760 000 евро.

В ходе проведенных обысков были изъяты бухгалтерские документы, наличные суммой 19 200 евро, более 80 мобильных телефонов, печати, бланки, патроны и гранаты времен Второй мировой и 27 блоков контрабандных сигарет.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VID НДС Служба госдоходов
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
И тогда я очень разозлилась! Мария Линарте рассказывает историю Хелги
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Wolt в Латвии празднует трехлетие!