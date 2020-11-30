ФОТО: VID задержал группу мошенников, нанесших госказне Латвии 760 000 евро убытков

Служба госдоходов (VID) сообщила о задержании преступной группы, которая, согласно данным следствия, занималась мошенничеством в сфере уплаты налогов. Злоумышленники имели договоренность с различными предприятиями, что те будут участвовать в контролируемых ими фиктивных сделках с несуществующими фирмами, чтобы сэкономить на уплате НДС.

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В результате, как сообщили Delfi в VID, за период 2018 по 2020 год государственная казна недополучила более 760 000 евро.

В ходе проведенных обысков были изъяты бухгалтерские документы, наличные суммой 19 200 евро, более 80 мобильных телефонов, печати, бланки, патроны и гранаты времен Второй мировой и 27 блоков контрабандных сигарет.