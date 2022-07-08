ФОТО, ВИДЕО. Авария на Лиепайском шоссе: на дорогу вылилось 5 тыс. литров топлива, два человека погибли

На шоссе Рига-Лиепая, Бабитская волость, Яунбледниеки произошла авария с участием пяти машин, сообщили в Государственной полиции. Два человека погибли.

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Вызов на место происшествия Государственная пожарно-спасательная служба получила в 11.49. В результате столкновения грузовика и нескольких легковых машин, в одной из них оказались зажаты люди. Также констатирована утечка топлива из грузовика.

На месте работают оперативные службы, в том числе спасатели, которые пытаются освободить людей и остановить утечку топлива. Всего на месте работают 32 спасателя.

Помощь пострадавшим оказывают пять бригад скорой помощи. Медики констатировали смерть двух человек, четыре человека с травмами доставлены в больницу.

Движение в обе стороны закрыто. Водителей призывают выбирать объездные пути. На предприятии Latvijas Valsts ceļi сообщили, что объехать закрытый участок можно по дороге Калнциемс-Кудра, Вентспилсскому шоссе и Рижской окружной дороге.

На месте аварии на площади примерно 40 квадратных метров растеклось приблизительно 5 тыс. литров топлива, свидетельствует информация Государственной службы окружающей среды (ГСОС).

Как сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью ГСОС Илона Чернодона, вытекшее топливо перекрыто абсорбирующей пеной.

Кроме того, установлена связь с владельцем цистерны, из которой произошла утечка, и он обязался устранить загрязнение. Владелец цистерны уже прибыл на место происшествия, чтобы откачать топливо из попавшей в аварию цистерны.

ГСОС продолжает проводить обследование территории: на данный момент известно, что топливо просочилось в землю вплоть до канавы, которая находится в десяти метрах от места происшествия.

ГСОС следит за выполнением неотложных работ по предотвращению утечки топлива в поверхностные воды.