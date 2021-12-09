ФОТО, ВИДЕО. Эстония: после столкновения на шоссе загорелась фура из Латвии, водитель погиб (ДОПОЛНЕНО)
Foto: DELFI.ee

В четверг утром, в 06.17 центр тревоги Эстонии получил сообщение об аварии на 20-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Сауэ в Харьюмаа, где произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

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По предварительным данным, двигавшийся медленно из-за технической неисправности в сторону Пярну грузовик с польскими номерами врезался сзади в грузовик Scania с латвийскими номерами. В результате столкновения первый грузовик загорелся. В ходе работ по тушению в кабине было найдено тело водителя. Водитель второй фуры не пострадал.

В этом же месте, но в направлении Таллинна через некоторое время произошла другая авария: столкнулись легковые автомобили Škoda Octavia и Renault Megane. В данном случае также произошел наезд сзади. Прибывшие на место медики доставили 62-летнего водителя Renault в больницу.

"Мы можем избежать подобного рода аварий и сохранить человеческие жизни, если будем соблюдать достаточную дистанцию, сохранять бдительность и заниматься за рулем только управлением", — сказал Урмет Тамбре из Пыхьяской префектуры.

Первый случай оказался осложнен и тем, что речь шла об утреннем часе пик на большом шоссе, а вода для тушения быстро замерзала.

ФОТО, ВИДЕО. Эстония: после столкновения на шоссе загорелась фура из Латвии, водитель погиб (ДОПОЛНЕНО)
Foto: Tiit Blaat/Ekspress Meedia
ФОТО, ВИДЕО. Эстония: после столкновения на шоссе загорелась фура из Латвии, водитель погиб (ДОПОЛНЕНО)
Foto: Tiit Blaat/Ekspress Meedia

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Движение в сторону Пярну закрыто. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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