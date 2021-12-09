ФОТО, ВИДЕО. Эстония: после столкновения на шоссе загорелась фура из Латвии, водитель погиб
Foto: Tiit Blaat/Ekspress Meedia

В четверг утром, в 06.17 центр тревоги Эстонии получил сообщение об аварии на 20-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Сауэ в Харьюмаа, где произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

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В результате столкновения грузовик с латвийскими номерами загорелся. В ходе работ по ликвидации пожара в кабине было найдено тело водителя.

ФОТО, ВИДЕО. Эстония: после столкновения на шоссе загорелась фура из Латвии, водитель погиб
Foto: Tiit Blaat/Ekspress Meedia
ФОТО, ВИДЕО. Эстония: после столкновения на шоссе загорелась фура из Латвии, водитель погиб
Foto: Tiit Blaat/Ekspress Meedia

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Движение в сторону Пярну закрыто. Обстоятельства аварии устанавливаются.


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