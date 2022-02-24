В четверг утром, 24 февраля на улице Бикерниеку в Риге произошло ДТП с участием трех машин.

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Государственная полиция получила вызов на место аварии в 10.10. В ДТП пострадали три машины - между BMW и Audi произошло фронтальное столкновение и один из автомобилей задел также Volvo. В аварии пострадал один человек, однако от госпитализации он отказался.

На видео, которым с порталом поделился очевидцев видно, что один из участников аварии подошел ко второму и ударил его. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.