ФОТО, ВИДЕО. Из Ирана в Латвию пытались провезти более 500 кг героина
Foto: Государственный таможенный комитет Азербайджана

Таможенники Азербайджана провели операцию, в результате которой пресекли попытку провоза рекордного количества героина из Ирана в Латвию транзитом через Азербайджан.

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По данным пресс-службы Государственного таможенного комитета Азербайджана, задержание было проведено 20 сентября, на Билясуварском таможенном посту. За рулем грузового автомобиля Renault находился гражданин Ирана. Согласно сопроводительным документам, он вез из Иран в Латвию "химикаты и сухую добавку".

В результате проверки в 105 десятилитровых металлических банках таможенники и служебная собака нашли пакеты, в которых в жидкой форме перевозили героин. Общий вес изъятого героина составил 527,6 кг. Начат уголовный процесс.

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