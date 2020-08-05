ФОТО, ВИДЕО. Из Латвии по недействительным документам пытались вывезти 21 млн. сигарет
Foto: ГТК РБ

Почти 21 млн. штук сигарет сербского производства без каких-либо акцизных марок намеревался переместить российский перевозчик из Латвии в Беларусь по недействительным документам.

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По данным таможенного комитета Республики Беларусь, грузовик DAF, в котором находилась табачная продукция, въезжал через пункт пропуска "Григоровщина".

Согласно представленным документам, товар направлялся от фирмы, зарегистрированной в Венгрии, в адрес получателя, находящегося в Украине. Нехарактерный маршрут следования из Венгрии в Латвию, далее через территорию Беларуси и России в Украину, заявленный в документах, вызвал сомнения у таможенников: данную поставку логичнее и дешевле было бы осуществить через венгерско-украинскую границу.

При проведении проверки была получена информация о том, что украинский получатель не имеет никакого отношения к данной партии сигарет, а также не заключал никаких контрактов с их отправителем.

Отсутствие информации о реальном получателе сигарет, нехарактерный маршрут следования транспортного средства свидетельствуют об организации незаконной схемы ввоза, с целью дальнейшего вовлечения товаров в незаконный оборот на территории РФ.

Крупная партия табачной продукции стоимостью почти в 230 000 долларов изъята и размещена в зоне таможенного контроля ведомственного пункта таможенного оформления. По делу начат административный процесс.

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