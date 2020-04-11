ФОТО, ВИДЕО: Из-за пожара блокировано движение на улице Сеску

В субботу вечером из-за пожара на улице Сеску блокировано движение, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов на место происшествия был получен около 18.00, сообщалось о том, что горит двухэтажный деревянный дом в Плявниеках. На месте ЧП задействованы шесть автоцистерн и одна автолестница.

Горит крыша и стена на площади примерно 550 квадратных метров. По словам очевидцев, горит гостиница Elefants.

Около 19.30 пожар удалось локализовать.

Движение на улице Сеску блокировано. Предприятие Rīgas satiksme сообщает о том, что 50-й автобус временно не ходит.