ФОТО, ВИДЕО: На улице Сеску сгорел хостел, движение восстановлено
Foto: DELFI Репортер

В субботу вечером из-за пожара на улице Сеску блокировано движение, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вызов на место происшествия был получен около 18.00, сообщалось о том, что горит двухэтажный деревянный дом в Плявниеках. На месте ЧП задействованы шесть автоцистерн и одна автолестница.

Горела крыша и стена на площади примерно 550 квадратных метров. По словам очевидцев, сгорел хостел Elefants.

Около 19.30 пожар удалось локализовать.

Движение на улице Сеску было временно блокировано. С 22.30 движение возобновлено.

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