ФОТО, ВИДЕО: На улице Сеску сгорел хостел, движение восстановлено

В субботу вечером из-за пожара на улице Сеску блокировано движение, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
Вызов на место происшествия был получен около 18.00, сообщалось о том, что горит двухэтажный деревянный дом в Плявниеках. На месте ЧП задействованы шесть автоцистерн и одна автолестница.
Горела крыша и стена на площади примерно 550 квадратных метров. По словам очевидцев, сгорел хостел Elefants.
Около 19.30 пожар удалось локализовать.
Движение на улице Сеску было временно блокировано. С 22.30 движение возобновлено.
Ugunsgrēks izcēlies hostelī "Elefants" Sesku ielā 4 #Dārzciems #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) April 11, 2020
🎥 @coronariga pic.twitter.com/DtphK17f3z