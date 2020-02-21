21 февраля на углу улиц Стабу и Валдемара в Риге загорелась крыша трехэтажного жилого дома. Возле места происшествия было блокировано движение транспортных средств в обоих направлениях, но к настоящему времени оно уже восстановлено, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

На месте происшествия работали 26 пожарных и шесть единиц техники.

Компания Rīgas satiksme проинформировала, что из-за пожара движение транспортных средств по улице Кр. Валдемара было закрыто в обоих направлениях на неопределенный срок. Примерно в 18:10 движение на улице Валдемара было полностью восстановлено, а около 8 часов вечера также было восстановлено движение на улице Стабу — 11-й и 20-й автобусы продолжили курсировать по своим обычным маршрутам.

В ГПСС сообщили, что пожарным удалось огрничить распространение огня. Из здания эвакуировали четырех жителей. Никто не постадал. В настоящее время борьба с огнем продолжается.