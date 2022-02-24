ФОТО, ВИДЕО. Погибший в трагическом ДТП возле Адажи полицейский был пьян

Сотрудник Адажской муниципальной полиции, погибший 22 января в трагической аварии возле Адажи, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила Госполиция, ссылаясь на результаты полученных результатов экспертизы. Пьяным в момент ДТП был не только водитель, но и сидящий с ним рядом коллега.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, авария произошла 22 января, в 01.25 на 11-м км дороги Рига — граница Эстонии (Айнажи). В это время водитель патрульной машины Škoda на высокой скорости наехал на препятствие — закрепленный металлический трос автоэвакуатора.

После наезда на трос машина сбила человека. В результате аварии погиб водитель автомобиля — муниципальный полицейский 1991 г.р. Его коллега получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Согласно результатам экспертизы, в организме водителя на момент совершения аварии содержалось 2,4 промилле. Следствие по делу продолжается.