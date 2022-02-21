В феврале этого года в Саулкрастском крае по подозрению в незаконном изготовлении, хранении и реализации табачных изделий полиция задержала трех человек. Задержание проходило при поддержке бойцов спецподразделения Omega.

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Уголовный процесс был начат по части третей статьи 221-й — незаконное изготовление, хранение, транспортировка и реализации алкогольных напитков или табачных изделий. 7 и 8 февраля при поддержке бойцов спецподразделения Omega были проведены обыски в частном доме и подсобном помещении на территории Саулкрастского края. В ходе обыска были изъято примерно 11 600 табачных изделий без латвийских акцизных марок, примерно 300 кг измельченного табака, заготовки для сигарет с фильтрами — примерно 66 000 штук, пачки — примерно 33000 штук и оборудование. Задержанных подозревают в изготовлении табачных изделий, которые потом были упаковывались в пачки с названием American Red и продавались на территории рижского региона.

Задержаны мужчины 1986, 1987 и 1961 г.р.. Двое из них ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов за различные преступные деяния. Кроме того, выяснилось, что оба находятся в активном розыске в связи с преступлениями против имущества и оборотом наркотических веществ. Третий задержанный ранее судим не был, а также не попадал в поле зрения полиции. Двое задержанных арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, принудительные работы или денежный штраф. Расследование продолжается, назначены экспертизы.