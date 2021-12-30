По информации пресс-центра Госполиции, в ноябре текущего года сотрудники 3-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона задержали две преступные группы, занимавшихся оборотом наркотиков в Риге. Всего у них изъяли: 14 кг марихуаны, около 2,7 кг мефедрона, 13,5 кг таблеток MDMA, а также 32 625 евро наличными. Следствием было установлено, что наркотики присылали из Бельгии, Голландии и Испании, для перевозки запрещенных веществ использовались курьеры. Наркотики можно было приобрести при посредничестве Telegram, а прятали их, например, в кошачьем корме. Всего стражи порядка изъяли наркотические и психотропные вещества на сумму около 300 000 евро.

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В пресс-центре Госполиции пояснили, что сотрудники Уголовной полиции изначально выяснили, что наркотиками торгуют в закрытых группах на Telegram. Также было установлено, что там даже проводились сомнительные акции: например, когда к группе присоединялось 100 участников, в ней объявляли розыгрыш наркотиков. Таким образом преступники стимулировали новых участников присоединяться к закрытым группам.

В ноябре полиция провела обыски в районе Сканстес, задержав двух мужчин 1997 г.р. Один из них отвечал в группировке за хранение и реализацию наркотиков, в частности, им была разработана система тайников по всей Риги, где клиенты могли получить заказанные наркотики. В свою очередь, подельник задержанного отвечал за деньги: отправлял клиентам ссылку на электронный кошелек, куда можно переводить деньги, конвертируемые в криптовалюту.

Во время обысков у задержанных изъяли: около 14 кг марихуаны, около 2,7 кг мефедрона, 4050 таблеток MDMA, 4500 таблеток 2CB, примерно 15 граммов кокаина, около 700 граммов эфедрона 4MMC, столько же эфедрона 3MMC, литр кодеина, примерно 200 граммов амфетамина, марки LCD и 32 625 евро наличными, а также десять кредиток на чужие имена.

Полиция просила применить к задержанным арест, однако суд освободил и под залог в размере 50 000 евро. Однако вскоре после того, как задержанные оказались на свободе, поступила информация, что они снова занимаются накоторговлей. Полиция начала уголовный процесс по факту контрабанды наркотическими веществами и 20 декабря в Олайне повторно был задердан подозреваемый 1997 г.р., который отвечал в преступной группе за реализацию запрещенных веществ.

В ходе следствия полиция выяснила, что наркотики поставлялись в Латвию из Бельгии, Нидерландов и Испании при посредничестве курьеров. Для приобретения наркотиков в этих странах использовалась криптовалюта. За три месяца противоправной деятельности оборот составил около 200 000 евро .

Продолжая расследование, полиция обнаружила большое количество посылок, в которых под разным видом пересылались наркотики: в кошачьем корме, в книгах и т. д. При проверке посылок изъято еще 7,9 кг таблеток MDMA и 9600 марок LCD. 20 декабря полиция провела обыск по месту жительства задержанного, где обнаружили еще 2,5 кг MDMA.

21 декабря суд выдал санкцию на арест подозреваемого. Полиция поблагодарила за содействие в раскрытии преступлений Службе госдоходов.