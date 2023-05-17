ФОТО, ВИДЕО. Полиция просит опознать мужчину

Госполиция просит помощи в опознании мужчины, изображенного на фото и видео.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Если вы знаете этого человека, а также место, где он может находиться, просьба сообщить по телефонам: 67500754, 26589225 или 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.