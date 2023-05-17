ФОТО, ВИДЕО. Полиция просит опознать мужчину
Foto: Valsts policija

Госполиция просит помощи в опознании мужчины, изображенного на фото и видео.

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Если вы знаете этого человека, а также место, где он может находиться, просьба сообщить по телефонам: 67500754, 26589225 или 110.

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