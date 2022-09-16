ФОТО, ВИДЕО. После столкновения автомобиль врезался в двери магазина

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, утром 16 сентября на перекрестке улиц Матиса и Валмиерас произошла авария: столкнулись автомобили Volkswagen и Alfa Romeo.
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Как сообщили очевидцы, после удара Alfa Romeo врезался в двери продовольственного магазина. Несмотря на тот факт, что в результате ДТП основательно повреждены обе машины, авария обошлась без пострадавших.
По делу начат административный процесс. Свидетелей дорожного инцидента просят обращаться в полицию по телефонам: 67086687 или 110.
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