ФОТО, ВИДЕО. Рейсовый автобус въехал в стену магазина Alko Outlet, есть пострадавшие
Foto: LETA

Во вторник вечером в Балви произошло ЧП: в стену магазина алкогольных напитков въехал автобус. Авария произошла на территории автовокзала, рядом с пассажирской платформой.

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По свидетельствам очевидцев, автобус протаранил скамейку, а затем стену магазина Alko Outlet. Стена частично обрушилась, выбиты стекла и двери. Повреждения констатированы и на автобусе.

Водитель, который возвращался с маршрута "Тилжа — Балви", рассказал, что у автобуса внезапно отказали тормоза. В момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было.

В результате ДТП пострадал мужчина, который в момент инцедента сидел на скамейке. Медицинская помощь также оказана и водителю, находившемуся в шоковом состоянии.

Что касается магазина, то ни продавец, ни покупатели в результате аварии не пострадали. На месте происшествия продолжают работать ответственные службы.

ФОТО, ВИДЕО. Рейсовый автобус въехал в стену магазина Alko Outlet, есть пострадавшие
Foto: LETA
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LETA

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LETA
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