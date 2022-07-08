ФОТО, ВИДЕО: серьезная авария на Лиепайском шоссе: работают 32 спасателя, движение закрыто
Foto: LETA

На шоссе Рига-Лиепая, Бабитская волость, Яунбледниеки произошла авария с участием четырех машин, сообщили в Государственной полиции. Один человек погиб.

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Вызов на место происшествия Государственная пожарно-спасательная служба получила в 11.49. В результате столкновения грузовика и нескольких легковых машин, в одной из них оказались зажаты люди. Также констатирована утечка топлива из грузовика.

На месте работают оперативные службы, в том числе спасатели, которые пытаются освободить людей и остановить утечку топлива. Всего на месте работают 32 спасателя.

Помощь пострадавшим оказывают пять бригад скорой помощи.

Движение в обе стороны закрыто. Водителей призывают выбирать объездные пути.

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Публикация от Sadursme (@sadursme)
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