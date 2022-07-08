ФОТО, ВИДЕО: серьезная авария на Лиепайском шоссе: работают 32 спасателя, движение закрыто

На шоссе Рига-Лиепая, Бабитская волость, Яунбледниеки произошла авария с участием четырех машин, сообщили в Государственной полиции. Один человек погиб.
Вызов на место происшествия Государственная пожарно-спасательная служба получила в 11.49. В результате столкновения грузовика и нескольких легковых машин, в одной из них оказались зажаты люди. Также констатирована утечка топлива из грузовика.
На месте работают оперативные службы, в том числе спасатели, которые пытаются освободить людей и остановить утечку топлива. Всего на месте работают 32 спасателя.
Помощь пострадавшим оказывают пять бригад скорой помощи.
Движение в обе стороны закрыто. Водителей призывают выбирать объездные пути.
2 bojā gājušie un 4 ievainoties avārijā uz Liepājas šosejas #A9 #Babīte #Jaunbļodnieki.— BreakingLV (@breakinglv) July 8, 2022
📸 aculiecinieka foto pic.twitter.com/dnAXeG4ixk