ФОТО, ВИДЕО: столкнулись рейсовый автобус и автомобиль вооруженных сил Латвии, пострадали семь человек

В среду днем, в волости Инчукална, на Валмиерском шоссе столкнулись междугородний автобус и автомобиль Национальных вооруженных сил Латвии. По данным полиции, в аварии пострадали шесть человек.

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Как отмечают в Госполиции, столкновение произошло около 15.00. После удара автобус, направлявшийся в Ригу, оказался на боку, перевернулся и принадлежащий НВС Mercedes Benz.

В результате дорожного инцидента пострадали пассажиры автобуса. Бригады медиков оказали помощь семерым, шестеро из них госпитализированы. Представитель Национальных вооруженных сил Сандра Брале отметила, что военнослужащие не пострадали. В момент аварии в машине находились два человека.

Движение по трассе в районе аварии затруднено. Обстоятельства происшествия выясняются.

🇱🇻 Avārijas vietā uz Vidzemes šosejas #A2 pie #Saulrieti #Inčukalns #Latijva, kur apgāzās autobuss darbojas liels skaits mediķu un glābēju. Redzama arī militāra kravas mašīna. Iespējams avārijā ir iesaistīta armijas tehnika.

📸 @_eliina_ pic.twitter.com/5T47u0r7dU — BreakingLV (@breakinglv) December 1, 2021



