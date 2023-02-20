Как сообщает Департамент полиции Литвы, поздним вечером 18 февраля, в Каунасе, на шоссе Исландиес столкнулись три автомобиля. На кадрах видно, как автомобиль мчится против движения и происходит лобовое столкновение со смертельным исходом. Затем одна из машин загорается.

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По данным пожарных, загорелся автомобиль Mercedes-Benz. Водитель был зажат под BMW. Пожарные с помощью гидравлических и пневматических спасательных средств освободили мужчину. Врачи констатировали смерть.

Каунасская полиция сообщила, что столкнулись Mercedes-Benz, которым управлял мужчина (1980 г.р.), BMW, за рулем которого находился мужчина (1961 г.р.), и автомобиль Škoda, которым управлял мужчина (1992 г.р.).

В дорожно-транспортном происшествии погибли водители автомобилей Mercedes-Benz и BMW. Водитель и пассажир Škoda (1994 г.р.) с травмами доставлены в медицинское учреждение.

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