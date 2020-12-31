ФОТО, ВИДЕО. В Агенскалнсе взорвался и частично обрушился жилой дом. Есть пострадавшие (обновлено в 2.52)

В ночь на 31 декабря в Риге, в расположенном по адресу Мелнсила 2 трехэтажном доме прогремел взрыв. Здание частично разрушено, начался пожар. По предварительной информации, пострадало четыре человека, еще пять человек эвакуировано.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Foto: DELFI Репортер

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на место происшествия в 1.22. По предварительной информации, взрыв произошел на третьем этаже здания.

Горит газ открытым пламенем. pic.twitter.com/cmdnDlNzG7 — Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) December 30, 2020

Представитель VUGD Агрита Витола сообщила Delfi, что трехэтажное здание частично обрушилось. Огонь охватил второй и третий этажи, горят конструкции крыши. Пять человек были эвакуированы.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила Delfi, что на месте работает семь бригад скорой, а также врачи-реаниматологи.

Букша отметила, что медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим. Двое из них получили серьезные травмы.

На месте работают 40 спасателей и 11 единиц специальной техники.

Как сообщает находящийся на месте репортер Delfi, прилегающий к зданию квартал оцеплен сотрудниками полиции и земессаргами.