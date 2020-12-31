ФОТО, ВИДЕО. В Агенскалнсе взорвался и частично обрушился жилой дом. Один человек погиб, шестеро пострадавших

В ночь на 31 декабря в Риге, в расположенном по адресу Мелнсила 2 трехэтажном доме прогремел взрыв. Здание частично разрушено, начался пожар. По предварительной информации, один человек погиб, шестеро получили ранения.

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Foto: DELFI

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на место происшествия в 1.22. По предварительной информации, взрыв произошел на третьем этаже здания.

Горит газ открытым пламенем. pic.twitter.com/cmdnDlNzG7 — Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) December 30, 2020



Представитель VUGD Агрита Витола сообщила Delfi, что трехэтажное здание частично обрушилось. Огонь охватил второй и третий этажи, горели конструкции крыши. Пять человек были эвакуированы.



Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила Delfi, что на месте работали семь бригад скорой, а также врачи-реаниматологи.

Букша отметила, что медицинская помощь потребовалась шестерым пострадавшим. Двое из них получили серьезные травмы.

На месте работают 40 спасателей и 11 единиц специальной техники.

Пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите сообщила, что из-за взрыва сначала было перекрыто движение на участках улиц Мелнсила, Лапу, Лермонтова и Эрнестинес. Участок улицы Мелнсила от ул. Лермонтова до ул. Эрнестинес, где ходит общественный транспорт, может оставаться закрытым еще долгое время — до ликвидации последствий аварии.

Пожарные подозревают, что взрыв мог быть связан с газом. С связи с происшествием начат уголовный процесс. В компании Gaso заявили, что взрыв не был связан с природным газом.

Хотя первоначально сообщалось, что дом принадлежит столичному самоуправлению, позже выяснилось, что в здании Рижской думе принадлежала только одна из 12 квартир. В доме действует товарищество жильцов. Часть квартир в доме отапливается дровами, часть - газом. По словам представителя Rīgas namu pārvaldnieks, до взрыва состояние дома оценивалось как хорошее. Решение о продолжении эксплуатации здания будет принято после того, как в нем проведут экспертизу специалисты Рижского строительного управления.

Все жильцы дома, которым не потребовалась госпитализация, отказались от размещения в гостинице и направились к родственникам и знакомым.

Авария произошла во время комендантского часа, объявленного из-за Covid-19, в то время, когда жители должны находиться по месту жительства. Поэтому сотрудники полиции усиленно патрулировали территорию, и люди на улицах обязаны были предоставлять заполненные заявления о причинах, почему они находятся не по месту жительства.