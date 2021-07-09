ФОТО, ВИДЕО: В Гаркалне в результате пожара выгорел 21 гектар леса

В пятницу днем в Гаркалне загорелся лес, сообщает Государственная пожарноспасательная служба (VUGD, ГПСС). В результате лесного пожара выгорела территория площадью 21,33 га.
Сначала сообщалось о пяти гектарах, объятых пламенем, затем — о семи.
На место происшествия выехали более 20 пожарных Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) на шести автоцистернах, а также представители Государственной службы леса и предприятия Rīgas meži. В тушении пожара участвовал также армейский вертолет.
Во второй половине дня пожар в Гаркалне удалось локализовать. Из-за пожара образовалось сильное задымление, поэтому местных жителей просят не открывать окна.
🇱🇻 Meža ugunsgrēks #Garkalne #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) July 9, 2021
📹 @AnitraTooma pic.twitter.com/zKP776Tul8
Garkalnē, kur aizdedzies mežs, strādā 23 ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot sešas autocisternas, ūdensvedēju, tāpat piesaistīti @mezadienests un "Rīgas meži" pārstāvji. Aptuvenā degšanas platība ir pieci hektāri, taču informācija vēl tiks precizēta, norāda @ugunsdzeseji. pic.twitter.com/rWIJ3XvYLt— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 9, 2021