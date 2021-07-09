ФОТО, ВИДЕО: В Гаркалне в результате пожара выгорел 21 гектар леса
Foto: DELFI

В пятницу днем в Гаркалне загорелся лес, сообщает Государственная пожарноспасательная служба (VUGD, ГПСС). В результате лесного пожара выгорела территория площадью 21,33 га.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сначала сообщалось о пяти гектарах, объятых пламенем, затем — о семи.

На место происшествия выехали более 20 пожарных Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) на шести автоцистернах, а также представители Государственной службы леса и предприятия Rīgas meži. В тушении пожара участвовал также армейский вертолет.

Во второй половине дня пожар в Гаркалне удалось локализовать. Из-за пожара образовалось сильное задымление, поэтому местных жителей просят не открывать окна.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

43

Source

rus.DELFI.lv

Tags

ГПСС Гаркалне
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей