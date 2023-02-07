ФОТО, ВИДЕО: в Марупе горит завод дронов; жителей просят закрыть окна

Во вторник днем в Марупском крае вспыхнул пожар повышенной опасности - загорелось предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy. Образовалось сильное задымление. Жителей призывают закрыть дома окна, двери и выключить вентиляцию.

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В компании Edge Autonomy агентству LETA подтвердили, что горит их производство, однако от более подробных комментариев отказались. Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар причинил крупный ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны.

В VUGD сообщили, что вызов поступил в 15.14. На месте спасатели констатировали, что здание горит открытым пламенем, огонь быстро распространяется.

На месте работают 50 пожарных, задействованы девять автоцистерн, три автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной емкостью 35 тонн воды.

На территории дежурят кареты скорой помощи.

Движение регулирует полиция. Водителей просят по возможности выбирать другие маршруты и не приближаться к месту пожара.

Обширный пожар в Марупе не создает угрозы для жителей Риги, проинформировал представитель Рижской полиции самоуправления Томс Садовскис. Однако ответственные службы находятся в постоянном контакте с VUGD и проинформируют, если рижанам потребуется принять какие-либо меры предосторожности.

❗️Mārupes novada Mārupes pagasta iedzīvotāji, aizveriet māju logus, durvis, izslēdziet ventilāciju!

🔥Ražošanas ēkā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, radot plašu sadūmojumu, kas var nodarīt kaitējumu veselībai! Dzēšanas darbos piesaistīti plaši VUGD spēki. — VUGD (@ugunsdzeseji) February 7, 2023

Предприятие Edge Autonomy (раннее UAV Factory) основано в 2009 году и является одним из ведущих в мире поставщиков дронов. Продукция компании поставляется в более, чем 70 стран мира для военных, гражданских и академических нужд.

По данным Firmas.lv, в 2021 году оборот компании составил 8,661 млн евро, а прибыль - 546 356 евро. Владельцем предприятия является американская компания Edge Autonomy Holdings, LLC.