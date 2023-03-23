ФОТО, ВИДЕО. В Огре мотоцикл столкнулся с автомобилем; двое госпитализированных
Foto: Sadursme.lv

По сообщению очевидцев, 22 марта, в 22.28, в Огре, на пересечении проспекта Малкалнес и улицы Лапу произошло столкновение между мотоциклом Yamaha и автомобилем Audi.

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В ДТП пострадали мотоциклист и его пассажирка. У одного
пострадавшего констатировали травмы средней тяжести, оба в момент госпитализации находились в сознании.

По делу начат административный процесс, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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