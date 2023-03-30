ФОТО, ВИДЕО. В Риге на ул. Сатеклес обрушился 5-этажный дом; движение транспорта ограничено

В четверг на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы в 14.15 поступило сообщение о том, что на ул. Сатеклес произошло обрушение 5-этажного здания.

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Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что на строительной площадке произошло обрушение здания, а под обломками оказались три припаркованных рядом с ним автомобиля.

Также в ГПСС отметили, что дом был нежилой. На этой строительной площадке запланированы работы по возведению бизнес-центра. Заказчик строительных работ — Linstow Baltic, генеральный застройщик —

SIA Bukoteks.

Kā novēroja portāls "Delfi", notikuma vietā strādā vismaz 10 VUGD mašīnas kā arī Valsts policija un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).

По данным ГПСС, ведется эвакуация из прилегающего здания, а также обследуются конструкции дома.

На месте происшествия работают спасатели, Госполиция, Рижская муниципальная полиция, медики, представители строительной компании и

Latvijas gāze.

Информации о погибших и пострадавших в результате обрущения пока не поступало.

В квартале вокруг места происшествия частично ограничено движение. На улице Дзирнаву одна сторона закрыта для пешеходов. На участке улицы Дзирнаву от ул. Сатеклес до ул. Э. Бирзниека- Упиша движение закрыто.