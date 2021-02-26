ФОТО, ВИДЕО: В Риге столкнулись семь автомобилей, троллейбус и автобус

В пятницу утром, 26 февраля, в Риге на улице А.Деглава по направлению в Дрейлини столкнулись семь автомобилей, автобус и троллейбус, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

ГПСС отмечает, что данных о пострадавших в этом ДТП нет.

Работники ГПСС передвигали транспортные средства, чтобы освободить улицу для движения транспорта. Примерно в 08:30 движение было восстановлено по обеим полосам улицы, но нельзя было повернуть с улицы А.Деглава направо на улицу Сахарова. Позже пожарные сообщили, что проезжая часть на этом участке полностью освобождена для движения транспорта.