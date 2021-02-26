ФОТО, ВИДЕО: В Риге столкнулись семь автомобилей, троллейбус и автобус
Foto: VUGD

В пятницу утром, 26 февраля, в Риге на улице А.Деглава по направлению в Дрейлини столкнулись семь автомобилей, автобус и троллейбус, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

ГПСС отмечает, что данных о пострадавших в этом ДТП нет.

Работники ГПСС передвигали транспортные средства, чтобы освободить улицу для движения транспорта. Примерно в 08:30 движение было восстановлено по обеим полосам улицы, но нельзя было повернуть с улицы А.Деглава направо на улицу Сахарова. Позже пожарные сообщили, что проезжая часть на этом участке полностью освобождена для движения транспорта.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

67

Source

rus.DELFI.lv

Tags

ДТП ГПСС VUGD Дрейлини
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса

Hовости недвижимости

Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne
Rēdera Nami покажут оставшиеся квартиры, начиная от 40 000 евро
Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!
Время для нового жилья! Запишись на индивидуальный осмотр проектов!
Для умной инвестиции! Реновированные квартиры в центре Риги WIELONA NAMI