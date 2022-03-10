ФОТО, ВИДЕО. Задержан подозреваемый в тяжком преступлении на сексуальной почве: пострадал ребенок

Полиция задержала Айвара Артеменкова (1986 г.р.), ранее объявленного в розыск по подозрению в совершении особо тяжкого преступления.

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В пресс-центре Госполиции сообщили, что в течение нескольких дней была проделана колоссальная работа, чтобы найти и задержать подозреваемого. Задержание было проведено в ночь на 10 марта. Полиция начала в Саласпилсе преследование автомобиля, в котором мог находиться подозреваемый. При содействии Дорожной полиции машину, в которой находился Артеменков и еще двое мужчин, удалось остановить в поселке румбула (Стопиньская волость Ропажского края).

Артеменкову инкриминируется сразу две статьи Уголовного закона Латвии: ч. 3 ст. 159 — за изнасилование, повлекшее тяжкие последствия, либо за изнасилование лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с пробационным надзором на срок до пяти лет), а также ч.6 ст.160 — сексуальное насилие, повлекшее тяжкие последствия (наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с последующим пробационным надзором на срок до 5 лет).

В Гополиции отметили, что от противоправных действий подозреваемого пострадала одна девочка.