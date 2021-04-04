ФОТО. Вместе с оливками из Латвии пытались вывезти 150 кг гашиша
Foto: ФТС РФ

Сотрудники подразделений по борьбе с контрабандой наркотиков российской таможни провели спецоперацию, во время которой на российско-латвийской границе было изъято 150 кг наркотиков.

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Фура въехала из Латвии на территорию Российской Федерации через МАПП "Бурачки" (Псковская область). Согласно сопроводителным документам, в автомобиле перевозились оливки испанского производства. Однако в ходе проверки было выявлено, что топливный бак автомобиля оборудован тайником.

По данным пресс-центра Федеральной таможенной службы РФ, при его вскрытии таможенники обнаружили внутри 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что в свертках — гашиш. Масса наркотика превысила 150 кг.

Уже установлены и задержаны граждане РФ, организовавшие канал ввоза наркотических веществ. По факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

ФОТО. Вместе с оливками из Латвии пытались вывезти 150 кг гашиша
Foto: ФТС РФ
ФОТО. Вместе с оливками из Латвии пытались вывезти 150 кг гашиша
Foto: ФТС РФ
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