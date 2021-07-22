ФОТО. Внедорожник пересек детскую площадку и врезался в дерево
Foto: F64

В четверг в Лиепае произошло ДТП, в результате которого лишь по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. В момент, когда машина проехала через площадку, на ней в стороне игрались два ребенка.

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По данным "Курземес вардс", мужчина, управлявший внедорожником Volvo, по неустановленным пока причинам проехал через детскую площадку и врезался в дерево.

Автомобиль серьезно повредил и сломал забор игровой площадки, игровые конструкции, штативы для велосипедов и установленную рядом железную конструкцию для упражнений.

Очевидцы ЧП предположили, что у водителя могли возникнуть проблемы со здоровьем: внедорожник въехал на ул. Дуникас с ул. Ганибу, а водитель, вероятно, потерял сознание.

Признаков алкоголя в организме мужчины не констатировано. Начато следствие.

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