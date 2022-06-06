ФОТО. Внимание: без вести пропала молодая мать с двумя маленькими детьми
Foto: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Йоланту Мелгалве (1999 г.р.), с которой были двое малолетних детей: один в возрасте 1 года и 11 месяцев, другому — 2 месяца.

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Приметы женщины: рост 150 см.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.

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