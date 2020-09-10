ФОТО. Во время обыска на "точке" полиция нашла оружие и боеприпасы
Foto: Valsts policija

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального правления полиции (ЛРУП), 9 сентября, во время административной проверки в доме под Вилякой был обнаружен подпольный арсенал, а также незаконное производство алкоголя.

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Как отмечают в ЛПУР, сотрудники Балвского участка полиции проводили проверку на основании полученной ранее информации о возможном подпольном производстве алкоголя. В ходе обыска в доме мужчины (1948 г.р.) нашли 86 литров самогона и 240 литров браги.

Кроме того, в квартире обнаружили тайник, в котором пенсионер незаконно хранил оружие: три гладкоствольных охотничьих ружья, одну винтовку,а также 255 патронов различного калибра. Все оружие отправлено на экспертизу.

Следствие по делу продолжается. Помимо административной ответственности за нелегальный алкоголь подозреваемому придется в уголовном порядке отвечать и за незаконное хранение оружия.

ФОТО. Во время обыска на "точке" полиция нашла оружие и боеприпасы
Foto: Valsts policija
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