ФОТО. Во время обыска полиция и пограничники нашли наркотики

По информации пресс-службы Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 9 сентября во время превентинвых проверок, проведенных совместно с кинологами Службы погранохраны, была найдена марихуана и сигреты без акцизных марок ЛР.

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В ходе первой проверки по месту жительства несовершеннолетнего лица полиция нашла куст марихуаны, а также наркотики. В отношении подростка, ранее уже попадавшего в поле зрения правоохранительных органов, и одного взрослого лица начаты административные процессы.

В тот же день во время другой запланированной ранее проверки полиция обнаружила и изъяла сигареты без латвийских акцизных марок. В этом случае также начат процесс об административном правонарушении.