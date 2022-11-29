ФОТО. Во время обыска полиция изъяла большое количество MDMA, кокаина и марихуаны
Foto: Valsts policija

Сотрудники отдела уголовной полиции Бауского участка при поддержке своих коллег из других структурных подразделений в рамках начатого уголовного процесса задержали в Бауске организованную группу в составе четырех человек, подозреваемую в незаконной реализации наркотических и психотропных веществ.

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В числе задержанных оказались жители Бауски 1995 и 1999 г.р., женщина 1997 г.р. и юноша 2005 г.р. При проверке у них обнаружили и изъяли более 300 таблеток MDMA, кокаин и марихуану в крупных размерах. Также у них нашли и изъяли наличные и автомобиль BMW. Изъятые наркотики направлены на экспертизу.

На данный момент один из задержанных оставлен под арестом, а к его подельникам применены мера пресечения, несвязанные с лишением свободы. Следствие по делу продолжается.

ФОТО. Во время обыска полиция изъяла большое количество MDMA, кокаина и марихуаны
Foto: Valsts policija
ФОТО. Во время обыска полиция изъяла большое количество MDMA, кокаина и марихуаны
Foto: Valsts policija


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