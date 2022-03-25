ФОТО. Во время обыска полиция изъяла марихуану и MDMA

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 23 марта сотрудники Уголовной полиции Елгавского участка полиции по подозрению в хранении и приобретении наркотических веществ задержала мужчину 1990 г.р.

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Как отмечает ЗРУП, стражи порядка нашли у него 5 таблеток MDMA. В рамках начатого уголовного процесса полиция провела обыск, во время которого было найдено еще 10 таблеток MDMA и 20 упаковок марихуаны.

В полиции сообщили, что мужчина и ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за незаконный оборот наркотиков. Следствие продолжается.