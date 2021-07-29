ФОТО. Во время обыска полиция изъяла оружие и марихуану

Сотрудники участка полиции Балви в ходе оперативных мероприятий задержали 30-летнего мужчину, у которого во время обыска нашли и изъяли марихуану и незаконно хранящийся пистолет.

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Обыск в волости Балтинавас проводился на основании полученной ранее информации о том, что на территории одного частного хозяйства, возможно, выращивают растения, содержащие нарковещества.

Во время санкционированного обыска полиция изъяла саженцы марихуаны, которая выращивалась в теплице и на открытом грунте. Всего полиция обнаружила около 2000 гр сушеной марихуаны, 21 саженец марихуаны, а также оружие. Следствие по делу продолжается.