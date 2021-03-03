ФОТО. Во время обыска спецназ нашел наркотики и патроны
Foto: Latgales RPP

Сотрудники Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) 25 февраля изъяли в Даугавпилсе наркотическое вещество и боеприпасы.

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По данным пресс-центра ЛРУП, задержание проводилось на основании оперативной информации совместными усилиями сотрудников криминальной полиции Даугавпилса и бойцами спецназа полиции. В квартире у полозреваемого 1974 г.р. нашли и изъяли пакеты с белым порошкообразным веществом, скорей всего, амфетамином (80 гр). Вещество направлено на экспертизу.

Помимо наркотиков полиция нашла в доме также два патрона. По делу начат уголовный процесс, следствие продолжается.

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