ФОТО. Во время обысков полиция изъяла оружие, боеприпасы, наркотики и сигареты

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), в ходе четырех санкционированных обысков работники Криминальной полиции Кулдигского участка изъяли большое количество алкоголя, сигарет и оружия.

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Во время первого обыска полиция изъяла 200 литров алкоголя неизвестного происхождения, а также 27700 сигарет без акцизных марок ЛР.

В рамках другого уголовного процесса полиция также изъяла 25 единиц незарегистрированного оружия (охотничьи ружья, обрез с глушителем и др.), 20 деталей огнестрельного оружия, 3411 патронов различного калибра, а также 10 гранат.

В обоих случаях в деле фигурируют подозреваемые, ранее не попадавшие в поле зрения органов правопорядка.

Кроме того, сотрудники Уголовной полиции Кулдигского участка в ходе еще двух обысков, проведенных в рамках досудебного следствия, изъяли оружие, патроны, 330 литров суррогатного алкоголя и 54960 сигарет без латвийских акцизных марок.

Четвертый обыск проводился в рамках досудебного следствия по делу о незаконном хранении и реализации наркотических и психотропных веществ в Кулдиге. Проверив пять объектов и два автомобиля, страи порядка изъяли амфеамин, марихуану, таблетки, содержащие трамадол, два газовых пистолета и около 50 патронов.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija



