ФОТО. Во время обысков полиция изъяла оружие, предназначавшееся для ОПГ

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Латгальского регионального управления полиции изъяли незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, а также нелегальный алкоголь.

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21 мая работники Бюро криминальной полиции Резекненского региона провели обыски в Резекненском и Риебиньском краях. В доме у мужчины 1949 г.р. полицейские нашли пистолет Макарова, карабин, 63 патрона, а также 54 литра алкоголя неизвестного происхождения, 40 из которых, возможно, спирт.

По информации, имеющейся в распоряжении полиции, оружие предназначалось для последующей продажи организованной преступной группировке. Следствие продолжается.

Foto: Valsts policija