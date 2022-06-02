ФОТО. Во время обысков полиция изъяла семь единиц огнестрельного оружия и 84 патрона

Сотрудники Валмиерского участка Видземского регионального управления полиции провели шесть обысков, в ходе которого было изъято семь единиц огнестрельного оружия и более 80 патронов.

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Обыски проводились в рамках уголовного процесса о возможных угрозах здоровью и жизни местному жителю. В ходе проверок оказалось, что лица, угрожавшие мужчине, возможно, хранят огнестрельное оружие и боеприпасы.

В рамках расследования сотрудники уголовной полиции Валмиерского участка при содействии спецназа провели шесть обысков, в ходе которых нашли и изъяли оружие. Также полиция задержала подозреваемых: мужчин 1963 и 2000 г.р., ранее уже попадавших в поле зрения органов правопорядка за незаконное хранение оружия.

Следствие продолжается, изъятое оружие направлено на экспертизу.