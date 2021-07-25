ФОТО. Во время обысков полиция нашла более 1,5 кг марихуаны

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 7 июля сотрудники Кулдигского участка полиции во время обыска изъяли полтора килограмма сушеной марихуаны.

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Как отмечают в полиции, наркотики обнаружили на территории частной собственности в волости Эдолес Кулдигского края. В рамках уголовного процесса задержан мужчина, ранее не попадавший в поле зрения органов правопорядка.

В ходе второго обыска, проведенного 8 июля в волости Курмалес, полицейские нашли еще 78,8 гр сырой марихуаны и 3,8 гр сушеной. Юноша, который подозревается в выращивании марихуаны, проживает вместе с родителями. Он уверял их, что выращивает на балконе коноплю.

Третье задержание полиция провела 16 июля в одном из многоквартирных домов в Кулдиге. У подозреваемого, который ранее не имел проблем с законом, изъято 70 граммов сырой марихуаны.

По всем трем фактам начаты уголовные процессы.