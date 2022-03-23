ФОТО. Во время обысков в Риге изъяты наркотики, нелегальный алкоголь, сигареты и топливо

Сотрудники Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) начали уголовный процесс по факту нелегального оборота акцизных товаров в крупных размерах.
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В рамках начатого ранее уголовного процесса таможенники провели восемь обысков на территории Риги. Как отмечают в VID, во время обысков нашли и изъяли 156 950 контрабандных сигарет (включая производство Беларуси), 762 литра водки, 205 литров игристых вин, 500 литров дизельного топлива, 300 граммов наркотиков (возможно, кокаина и марихуаны), а также многое другое.
Следствие по делу продолжается.
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