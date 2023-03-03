ФОТО. Во время погони полицейские попали в аварию: нарушителей задержали утром и изъяли наркотики

В минувший четверг сотрудники Госполиции заметили на ул. Либиешу в Лиепае два автомобиля BMW, водитель одного из которых, увидев стражей порядка, попытался скрыться. Во время преследования полицейская машина попала в аварию, к счастью, в ней никто не пострадал. В пятницу утром полицейские снова заметили BMW и остановили его для проверки, в ходе которой нашли наркотики. Также установлено, что и водитель, и пассажир находились под влиянием наркотических веществ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции, ЧП произошло поздним вечером. В ходе погони служебная полицейская машина сначала ударилась о камни, а затем в забор частного дома на ул. Пулкв. Бриежа.

Утром во время патрулирования улиц Лиепаи на нетрафарированном автомобиле полицейские снова заметили на ул. Турайдас несколько BMW, в том числе и тот, водитель которого накануне сбежал от преследования. Полицейские включили проблесковые маячки и звуковой сигнал, требуя остановить машину. Водитель проехал еще примерно 40 метров и остановился.

В салоне авто находились двое юношей. Отвечая на вопрос, почему он сбежал от полиции, водитель пояснил, что у него нет прав. Кроме того, он курил марихуану и побоялся, что у него конфискуют автомобиль. При проверке у водителя нашли марихуану. В употреблении марихуаны сознался и несовершеннолетний пассажир.

Одновременно стражи порядка остановили и другие BMW, которые находились поблизости от места происшествия. Водитель одного из них сознался, что курил марихуану, а водитель второго транспортного средства был трезв и сообщил, что привез на ул. Турайдас друга, поскольку тот днем ранее убегал от полиции и бросил свою машину.

Всех задержанных доставили в полицейский участок, а затем на медицинскую проверку. Против них начаты административные процессы, а в отношении беглеца — уголовный процесс.