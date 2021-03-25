ФОТО. Во время проверок полиция изъяла наркотики, деньги и автомобили

Сотрудники Тукумского участка Земгальского регионального управления полиции с начала года провели несколько задержали в рамках борьбы с наркотическими и психотропными веществами. При этом наркотики изымались у несовершеннолетних и даже у ребенка.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, в конце января во время санкционированного обыска у 17-летнего юноши изъяли 7 граммов марихуаны и 230 евро наличными.

Кроме того, в конце февраля полиция нашла по месту проживания малолетнего ребенка 9,21 гр марихуаны. Продолжая следствие, в середине марта полицейские задержали юношей в возрасте 18 и 19 лет, к которых обнаружили 9 упаковок марихуаны. Также у них изъяли машину, которую, возможно, они приобрели на незаконно полученные деньги.

В ЗРУП сообщили, что в марте полиция также повела обыск в квартире 24-летнего мужчины, где нашли и изъяли около 50 граммов марихуаны, 1 кг амфетамина и 105 евро. В ходе обыска на квартире 20-летнего мужчины сотрудники полиции нашли 7 граммов марихуаны и 1000 евро наличными, у него также изъяли автомобиль.

По всем фактам начаты уголовные процессы. Все подозреваемые ранее попадали в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения.