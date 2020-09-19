ФОТО. Во время рейда на ул. Краста у дрифтера на BMW забрали номера
Foto: Publicitātes foto

Во время рейда, который на этой неделе на ул. Краста проводили Управление безопасности дорожного движения (CSDD) и Госполиция, ыло проверено 53 транспортных средства: 41 мотоцикл и 12 легковых автомобилей.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На этот раз все мотоциклы, которые были подвергнуты осмотру, оказались в хорошем техническом состоянии, а вот у двух водителей легковушек возникли проблемы: у одного забрали номерной знак, поскольку его
BMW был переделан под дрифтовую езду. Всего неделю назад во время аналогичного рейда в Риге за подобное же нарушение номеров лишился еще один водитель на BMW.

Водитель второго транспортного средства с рулем с правой стороны лишился номеров за то, что на машине отсутствовали приборы непрямого обзора.

Чтобы участвовать в дорожном движении по дорогам Латвии с автомобилем с правым рулем, водитель должен настроить фары для правостороннего движения, установить наружные зеркала заднего вида с достаточным обзором, а также установить видеокамеру с левой (пассажирской) стороны и монитор в салоне, которые должны находиться в поле зрения водителя и должны быть встроены в панель транспортного средства или прикреплены к ней.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Auto

Sharing Options

10

Source

DELFI Auto
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных