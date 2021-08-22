ФОТО: во время рейда у нескольких водителей "отобрали" техосмотр

Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) в сотрудничестве с Государственной полицией продолжают рейды по латвийским дорогам. На днях у нескольких водителей в Риге "отобрали" техосмотр из-за установленных в фарах неразрешенных светодиодных ламп (LED).

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Помимо того, на нескольких автомашинах стояли изношенные покрышки, а также повышенный уровень шума в выхлопной системе двигателя.

Водителей, которых во во время таких рейдов лишают наклейки технического осмотра, должны в течение месяца устранить неполадки и вновь пойти техосмотр. Правда, проверять будут только указанные в протоколе дефекты.

Но водителей могут лишить и номерного знака. В таком случае передвигаться на машине запрещено. Получить знак обратно можно после устранения дефектов и полного техосмотра.

Также полиция составляет протокол и выписывает штраф.